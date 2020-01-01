Тюремные поделки Михаила Ефремова стоят до 20 тысяч рублей

Михаил Ефремов стал мастером по дереву после того, как закончились заказы на антиковидные костюмы на швейном производстве. Артист начал делать нарды, иконы и кресты в "ширпотребке" (так называют цех, где идут работы). Чтобы продукция лучше продавалась, Ефремов ставит свой автограф. Ценовой разброс за поделки от знаменитого российского актера — от пяти до 20 тысяч рублей, компетентно сообщает Mash со ссылкой на освободившегося солагерника артиста.

По его словам, на производство уходит около двух недель: сначала заготавливают материал, затем его обрабатывают, вырезают узоры, шлифуют, а потом покрывают лаком. В производстве задействовано несколько осужденных, а сам Ефремов в основном занимается росписью и финальной отделкой.

Ранее стало известно, что суд принял прошение Михаила Ефремова об УДО. Сообщается, что документы от известного актера поступили в Алексеевский суд Белгородской области 25 февраля.

Напомним, в 2020 году артист Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Актер сел за руль пьяным.