Минюст признал иноагентами мундепа и двух блогеров

Министерство юстиции России обновило перечень физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами. В него в пятницу, 7 марта, включили еще пять человек и исключили две организации.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, иностранными агентами признаны блогеры Николай Левшиц* и Сергей Жирнов*, журналисты Василий Гатов* и Инал Хашиг*, а также муниципальный депутат из Ленинградской области Антон Климов*.

Они выступали против специальной военной операции, а также распространяли фейки про российскую армию и органы власти.

При этом из реестра иноагентов исключены ООО "Вольные люди" и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ".

Ранее нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки, ужесточающие российское законодательство в отношении иностранных агентов. Им, в частности, планируют полностью запретить образовательную деятельность.

Также российские власти решили законодательно урегулировать вопрос заработков лиц, признанных иностранными агентами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что "те, кто разрушает Россию", не должны обогащаться за счет нашей страны.

* лица, признанные иностранными агентами и внесенные в соответствующий реестр