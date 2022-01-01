Что происходит на рынке цветов и как не разориться на скромном букете

Куда в канун 8 марта едут мужчины? В цветочный магазин. Многие покупают несколько букетов. И, кажется, за такую красоту готовы отдать любые деньги. Ведь ради женщин мужчинам ничего не жалко. Особенно на 8 марта.

Но ведь деньги мы отдаем продавцам. И если с холодной головой посмотреть на цены, они заметно выросли. По данным аналитического центра "Чек Индекс", который анализирует данные с миллиона онлайн-касс, букеты за год подорожали на 18 процентов. Это в два раза выше официальной инфляции. Бизнес объясняет все ростом издержек - цветы в нашу страну преимущественно привозят из-за границы, а значит, платить за доставку и товар нужно в валюте.

"Курс рубля был ослаблен в последнем квартале прошлого года. И кроме того, инфляция и в Европе, и в Африке тоже есть. Можете не сомневаться, там тоже растут зарплаты у рабочих. И дорожают тарифы", - заявил Алексей Антипов, глава Национальной ассоциации цветоводов.

Но больше всего бросается в глаза подорожание тюльпанов. На том же Рижском рынке их в этом году продают процентов на 40 дороже. Сто рублей - цена небольшого цветка, символы весны побольше стоят 120 или даже 150 рублей. И это при том, что тюльпаны эти - не голландские, а российские.

Отечественные производители заместили импорт и сами выращивают тюльпаны. Процесс называется "выгонка". Цветы к 8 марта сажают в теплицах в декабре - и "выгоняют" при температуре 12-14 градусов. В прохладе тюльпан вырастает выше и больше.

Но как бы ни гордились своими тюльпанами российские цветоводы, в этом году продажи просели на 4 процента.

"Выгнать тюльпан - это, знаете, юннатская забава. Это три недели работы, если вы, конечно, с осени все подготовите. И для этого ничего не нужно. Даже специальных оранжерейных условий. Но для этого нужны хорошие луковицы", - объяснил Андрей Туманов, председатель общественной организации "Садоводы России".

Отечественная селекция богата победами. Пшеница, например. Российские аграрии собирают рекордные урожаи. Так почему хлеб мы экспортируем, а луковицы тюльпанов через параллельный импорт до сих пор завозим из-за границы?

"Главное - это хлеб, потом пошла картошечка, потом пошли овощи. А цветы - это уже так. Будет - хорошо. Не будет - ну и ладно. Самое главное - мы закрыли вот эту пищевую цепочку", - отметил Туманов.

Но нельзя сказать, что цветы у нас выращивают вопреки. Нет. Кто бы что ни говорил - это высокоприбыльный бизнес, и с 2022 года его начали активно занимать отечественные компании. Ежегодно россияне покупают 1 миллиард 800 миллионов цветов.

В этих подмосковных теплицах растут розы. Хозяйство накануне 8 марта посетил Михаил Мишустин. Премьер-министру показали не только процесс выращивания, но и черенкование. Но пока в промышленных масштабах тоже преимущественно размножают голландские розы.

Внимание на необходимость селекции саженцев обратили. Мишустин спрашивал - какая еще помощь нужна цветоводам со стороны государства? Например, обещано продолжение программы по льготному кредитованию.

Мишустин: Санкционное давление, которое было оказано в том числе на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немного повергло в шок, потому что много закупалось цветов. Были и соответствующие кредитные линии выделены для поддержки отраслей. Нас, наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Но им это не удалось это сделать. Мы обязательно будем продолжать поддерживать и такую отрасль, как цветоводство.

В России уже производится 400 миллионов цветов ежегодно. Вот букет с рынка из российских роз. Его цена - 4000 рублей. И это дешевле импортного товара. Есть и крымские нарциссы.

Для тех, кто выращивает и продает цветы, 8 марта - главный день в году. Продажи цветов по сравнению с февралем вырастают в 20 раз. Так что не стоит удивляться взлету цен - стоимость тех же тюльпанов на Рижском рынке со ста рублей в канун праздника легко вырастет до 250 или даже 300. А букеты в магазинах продают и за десятки, и за сотни, и за миллионы рублей.

По тем же законам экономики, 9 марта цены упадут. Так что выгоднее дарить женщинам цветы не только в праздники. И вряд ли что-то решает величина букета. Ведь оценивают не цену, а внимание.