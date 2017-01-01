Макрон объявил Россию главным врагом Европы. Что стоит за этим заявлением?

Эмманюэля Макрона уже даже нейросети изображают исключительно в образе задиристого петуха. Но если настоящий галльский петух – это один из символов Франции, то Макрон стал одним из главных позоров Пятой республики. Его рейтинги одобрения давно не поднимаются выше 30 процентов, но он, будто не замечая народного негодования, продолжает нервировать французов – регулярно записывает ролики, в которых размахивая картами Украины, к тому же еще и вверх тормашками. И, не стесняясь показаться сумасшедшим, пытается доказать своим избирателям, что враг, то есть Россия, – у ворот. Ну а антивоенное настроение Трампа и вовсе довело Марона до ядерной истерики.

США, наш союзник, изменили свою позицию, меньше поддерживают Украину и дают основания сомневаться в том, что эта поддержка вообще сохранится. Россия стала - в момент, когда я обращаюсь к вам и на предстоящие годы - угрозой для Франции и для Европы. Мы должны продолжить помогать украинцам. Также, возможно, эта поддержка Украины будет предполагать развертывание европейских сил на ее территории. И я решил инициировать стратегические дебаты относительно защиты - силами нашей ядерной системы сдерживания - наших союзников на европейском континенте.

После фееричной, по его мнению, речи Макрон рассчитывал на стопроцентное одобрение французов, но эффект получился обратным – народ стал пытаться вразумить сошедшего с ума президента. А французские политики и вовсе стали открыто обличать Марона – заявляя, что громкой воинственной риторикой он всего лишь пытается закамуфлировать свою недееспособность во внутренних делах страны.

Однако, если верить французскому министру обороны, у Марона хватает сторонников-русофобов.

"Во Франции нет ни одного штабного офицера, который бы не считал, что Россия представляет угрозу", - сказал Себастьян Лекорню, глава Минобороны Франции.

И президента, и его министра обороны можно понять – ведь гораздо проще воевать на словах, чем реально спасать свою страну. Экономика которой на данный момент находится даже не в плачевном состояние, а в критическом. Оказалось, финансовый Моцарт – так Макрона прозвали, когда он работал в банке Ротшильдов – к тому же еще и бывший министр экономики на посту президента не может элементарно свести дебет с кредитом. И дела так плохи, что Еврокомиссии пришлось внести республику в список "стран-нарушителей бюджетной дисциплины".

В общем, на данный момент именно у Франции - казалось бы, второй экономики ЕС - один из крупнейших бюджетных дефицитов в Европейском союзе. По словам министра экономики, он равен 6 процентам ВВП. Для сравнения: в 2017 году - в начале первого президентского срока Макрона – дефицит бюджета был ниже в два раза. И, по подсчетам западных экспертов, чтобы воплотить в реальность все фантазии Макрона, а именно увеличить военный бюджет с 50 до 90 миллиардов евро, французам придется не просто отказаться от круассанов на завтрак, но и затянуть пояса так, чтобы есть вообще не хотелось.

Макрон, наверное, как королева Мария-Антуанетта, порекомендует французам есть пирожные, когда им престанет хватать денег на банальный багет. Сам же он вряд ли перейдет в режим экономии. Уж точно не откажется от услуг визажистов. По данным западных журналистов, милашка Макрон, не зря Трамп его постоянно тискает, тратит на макияж бешенные деньги - от 10 тысяч евро в месяц.

Что пытается маскировать Макрон, для всех большая загадка. Впрочем, не исключено, что профессионалы за такие деньги все же маскируют его 71-летнюю жену, в биографии которой так никто и не смог разобраться и ответить на вопрос: Брижит – мужчина или женщина? Детские и юношеские фотографии первая леди от публики тщательно скрывает. Кстати, на личного парикмахера Брижит Елисейский дворец ежегодно отчисляет более 60 тысяч евро, и это при том, что мадам носит парики.

Еще одна статья расходов Макрона касается его отдыха. Демократичный президент на деньги налогоплательщиков построил в своей летней резиденции бассейн аж за 34 тысячи евро – Эмманюэль решил не ходить на общественный пляж и таким образом экономить на охране.

В общем, у воспитанника Ротшильдов, похоже, действительно лучше всего получается купаться в роскоши, а не управлять страной. Поэтому и планам Макрона стать президентом или генералом Европы тоже не суждено сбыться. Масштаб личности не соответствует мечтам. Он вот даже не в состояние понять неоднократные предупреждения Москвы, которые касаются планов ЕС и непосредственно Франции ввести европейских миротворцев на территорию Украины, не говоря уже об использование ядерного оружия против России.

Но относиться к Макрону лишь как к глупому и крикливому, но безобидному петуху не стоит. Любого врага опасно недооценивать.

"Франция – это ядерная держава, имеющая, по оценкам, 250-300 ядерных зарядов. Она производит все виды вооружений, включая такие сложные, как атомные подводные лодки, ракеты высокоточные, в том числе дальнего действия. И по показателям прошлого года, Франция вышла на второе место после США по экспорту вооружений и военной техники в мире", - отметил Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

И все же мощь ВПК и способности рядовых солдат вести бои высокой интенсивности – это принципиально разные вещи. У французских военных боевого опыта просто нет. Их даже из Африки выгнали. Эксперты утверждают, что Макрону не хватило политического авторитета, чтобы оставаться хозяином в собственных колониях. Так что как будет складывать его военная карьера на Украине, он может и не гадать. Полезнее почитать воспоминания о войне Наполеона с Россией.