Соединенные Штаты не исключают введения масштабных санкций и таможенных пошлины в отношении России, чтобы заставить стороны конфликта на Украине заключить мир. С таким заявлением выступил в пятницу, 7 марта, президент США Дональд Трамп.

Как написал американский лидер в соцсетях, он всерьез рассматривает "возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение" (цитата по ТАСС).

Трамп объяснил это тем, что "Россия сейчас полностью громит Украину на поле боя", адресуясь к России и к Украине, президент США призвал их вернуться за стол переговоров незамедлительно, пока не стало слишком поздно. Свой призыв Дональд Трамп завершил эмоциональной благодарностью: "Спасибо!!!".

Пост президента США появился вскоре после того, как его спецпредставитель по Украине Кит Келлог напомнил про обещание Трампа положить конец конфликту на Украине за сутки. Представитель Белого дома подчеркнул, что "Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день".

При этом бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, комментируя возможность возобновления мирных переговоров предупредил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому "доверять нельзя", потому что "он жулик и подонок".