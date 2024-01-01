Цены на кофе ждет обвал после рекордного роста

В начале февраля стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет: за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика подорожала на 80%. В результате мировая торговля кофе практически остановилась из-за того, что продавцы сократили закупки кофейных бобов до минимума.

Однако к концу года ситуация может кардинально измениться. По некоторым прогнозам, цены на арабику могут упасть на 30%, поскольку высокая стоимость напитка сдерживает спрос на него. Кроме того, в грядущем году ожидается высокий урожай кофейных бобов в Бразилии, передает ТАСС. Также цены на кофе могут вскоре снизиться благодаря расширению площадей посадок кофейных деревьев, в том числе в Индии, Уганде, Эфиопии и Бразилии. На этом фоне некоторые компании сектора ожидают, что вкупе с высоким урожаем в Бразилии в следующем году это может привести к обвалу цен на кофе.

Отметим, что россияне любят кофе. Недавнее исследование показало, что треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром. 61% россиян готовят и пьют кофе дома, более 25% покупают его в кофейнях. 21% опрошенных берут кофе в сетях быстрого питания. Самым популярным напитком оказался капучино, следом идет латте, замыкает тройку американо.