Соединенные Штаты гораздо надежнее России в качестве партнера по поставкам вооружений, что следовало бы учесть Индии. С таким заявлением выступил американский министр торговли Говард Латник.

Как напомнил политик, исторически Индия приобретала значительный объем военной продукции у России. Однако в Вашингтоне убеждены, что "это должно прекратиться". Хорошую альтернативу российским поставкам, по мнению Латника, представляют Соединенные Штаты.

Глава американского Минторга при этом заявил, что атмосферу "любви и привязанности" со стороны США мешают создать звучащие из стран БРИКС заявления о планах создать альтернативу доллару, сообщает телеканал India Today.

Россия ценит теплые отношения с Индией, которая не стала открыто поддерживать киевский режим и предприняла ряд шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине. В 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди, посещая Россию, обсудил с российским лидером Владимиром Путиным важнейшие темы международной и двусторонней повестки.

Закупки российских вооружений остаются одной из важных сторон сотрудничества Москвы и Нью-Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и высшее руководство Минобороны страны осмотрели новейшие образцы производства России, которые были представлены на выставке Aero India в Бангалоре в феврале.