Блогер Саша Митрошина задержана на Кубани

По некоторым данным, Александру Митрошину задержали сегодня, 7 марта, в аэропорту Сочи. Она прилетела из Дубая, где живет последние годы. Сейчас ее везут на допрос в Москву. Дело ведет столичный СК.

По данным следствия, Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей при совершении преступления, предусмотренного статьей об уклонении от уплаты налогов и сборов. Для придания видимости правомерного владения и пользования полученными деньгами она частично легализовала их, купив недвижимость в Москве, передает РИА Новости. Блогерше грозит до десяти лет колонии.

Отметим, что в 2023 году уже было возбуждено уголовное дело против Митрошиной об уклонении от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей. По данным ведомства, с октября 2020-го по май 2022-го, продавая свои курсы как ИП, блогер заработала сильно больше лимита по упрощенной системе налогообложения (150 миллионов рублей), но терять больше 6% от выручки не хотела, поэтому использовала другие ИП. После этого она начала возвращать деньги ФНС, но не помогло.

Напомним, Александра Митрошина – автор курсов и марафонов о том, как эффективно продавать товары и услуги в социальных сетях. Девушка называла себя "матерью российского инфобиза и блогинга". В запрещенном в России "Инстаграме" у нее более четырех миллионов подписчиков.