Володин объяснил, что ждет Великобританию за раздачу российских активов

Передача британскими властями Украине транша, обеспеченного доходами от замороженных активов России, является грубым нарушением международного права. На это указал в пятницу, 7 марта, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента, англичанам придется вернуть России то, что они сейчас так "щедро раздают". Политик также предупредил, что без ответа действия Лондона не останутся.

Володин заявил, что в свете действий Великобритании у российских властей имеются все основания конфисковать британскую собственность, находящуюся в нашей стране, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что, подобные шаги стран Европы не останутся без ответа, поскольку они являются незаконными и "это повод, безусловно, для продуманных действий".

При этом официальный представитель французского правительства Софи Прима внезапно заявила, что российские замороженные активы трогать нельзя — они охраняются международным правом, а потому Франция не может к ним прикасаться.