Саше Митрошиной грозит до семи лет тюрьмы

Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

По данным SHOT, Саша Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой недвижимости. На деньги, которые нелегально получала с марафонов, она покупала офисные помещения и квартиры по договору долевого участия. Сообщается, что попалась называющая себя в Сети "матерью бложьей" Митрошина, когда покупала помещения в здании на Большой Дмитровке в Москве за 60 миллионов рублей. Ее схему вскрыли следователи. Предварительно, Митрошина прилетела в Россию из Дубая, чтобы совершить очередную сделку.

Как напоминает Mash, в 2024 году блогерша заплатила ФНС 214 миллионов налогов. После этого дело по неуплате налогов закрыли, но в январе этого года открыли новое — за легализацию дохода через покупку квартиры в центре Москвы.