Конфликт с США довел Трюдо до слез

Глава правительства Канады Джастин Трюдо не смог сдержать эмоций и заплакал во время последней пресс-конференции в качестве премьер-министра. Причиной столь сильных переживаний является конфликт Канады и США из-за повышения таможенных пошлин.

Как пишет Daily Mail, канадский премьер заверил, что "каждый день на этом посту ставил интересы канадцев на первое место и поддерживал их". Однако последние дни его работы в качестве главы кабмина запомнятся конфликтом с Соединенными Штатами.

При этом The New York Times пишет, что американский президент проинформировал Трюдо о желании пересмотреть государственную границу между США и Канадой. По словам источников, Дональд Трамп усомнился в правомерности договора о границе, заключенного в 1908 году — Канада тогда еще была британским доминионом.

Ранее Трюдо заявил, что американцы начали против его страны войну — пока лишь торговую. В ответ на повышение таможенных пошлин, которое предпринял "наш ближайший союзник и друг", Оттава решила ввести аналогичные пошлины и пожаловаться в ВТО.

При этом всего за несколько дней до этого заявления президент США Дональд Трамп отмечал, что доволен результатами переговоров с Джастином Трюдо. По итогам разговора канадский премьер согласился обеспечить безопасность границы с Соединенными Штатами в обмен на приостановку введения пошлин.