Медведев связал начало спецоперации с распадом СССР

Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться "коллективный расслабон" — это очень опасно. С таким предупреждением выступил в пятницу, 7 марта, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, в отсутствие испытаний в обществе воцаряется ощущение, что "и так же все нормально", и "каждый за себя", и "нам не за что никого благодарить".

Это приводит к печальным последствиям, зачастую даже к распаду государства, а за ним, как правило, следует война, отметил Медведев. По его словам, именно из-за последствий распада Советского Союза началась, в конечном счете, специальная военная операция, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин призывал россиян "не расслабляться", несмотря на усталость противника. По его словам, западные страны не перестают говорить о необходимости победить Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока рано подводить итоги специальной военной операции — она еще продолжается и будет идти до достижения всех целей, которые были поставлены главой государства и верховным главнокомандующим.