87-летняя Эдита Пьеха поет в приватной обстановке

В свое время Эдита Пьеха была одной из самых известных и востребованных артисток на отечественной эстраде. Помимо неподражаемого тембра голоса, Эдита обладала невероятным чувством стиля. Ее манера одеваться сослужила ей великолепную службу - поклонники считали ее невероятно стильной и красивой женщиной.

Постепенно слава Эдиты Пьехи начала угасать, однако только несколько лет назад прославленная артистка объявила о том, что уходит со сцены. После этого певица поселилась в загородном доме под Санкт-Петербургом и ведет закрытый образ жизни. О том, что происходит с легендарной исполнительницей, журналисты могут узнать только через ее близких: единственную дочь Илону Броневицкую или ее внука Стала Пьеху.

Одно время в Сети ходили упорные слухи, что здоровье Эдиты Пьехи оставляет желать лучшего. Однако в свежем интервью ее внук Стас опроверг эту информацию, заявив, что у артистки все хорошо и вообще она продолжает петь, просто делает это в приватной обстановке.

"У нее все хорошо. Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты. Но она не поет публично. А вот дома - поет, иногда без микрофона просто что-то, на разных языках, в том числе свои песни. Она не может совсем не петь", - рассказал Стас Пьеха в беседе с "КП-Петербург".