Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин, которые могут быть введены в отношении России. Такое заявление сделал в пятницу, 7 марта, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

Как отметил Хассетт в интервью Fox News, у американского лидера имеется "целый список вариантов для санкций и пошлин", которые он может задействовать, чтобы склонить Россию к мирным переговорам с представителями киевского режима.

Политик рассказал, что Трамп "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", причем сделать это можно как с помощью пряника, так и с применением кнута.

Американский лидер "ведет переговоры со всеми и у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны договориться", заявил Хассетт.

Ранее Трамп предупредил, что всерьез рассматривает "возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение".

С Украины и из ряда европейских стран звучат утверждения, будто Москва отказывается уладить конфликт с Киевом миром. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал: российский лидер Владимир Путин не раз отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается "науськиваемое Европой" украинское руководство.