Ряды со зрителями обрушились в цирке в Самарской области

В передвижном цирке, который работал в городе Нефтегорск Самарской области, обрушились зрительные ряды. Пострадали не менее восьми человек. Об этом в пятницу, 7 марта, рассказали в областном министерстве здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что прибывшие по вызову медики скорой помощи отвезли в больницу троих пострадавших, еще пятеро обратились к врачам самостоятельно. По предварительным данным, у людей травмы легкой степени — госпитализация им не потребуется.

Тем временем правоохранительные органы начали расследование по статье 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о пострадавших при обрушении в жилом доме в Белореченске. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв газа, попал в реанимацию с ожогами 70% поверхности тела. Пострадал и его сосед с четвертого этажа – мужчину придавило плитой.

В январе ЧП произошло в Турции — четырехэтажный жилой дом рухнул, буквально сложившись как карточный домик.