Женщины-медики спасают жизни военных на передовой: названы имена героев

В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации. Прапорщик Жанна Фомина, фельдшер батальона под постоянным артобстрелом со стороны ВСУ оказывала первую помощь военнослужащим на поле боя и эвакуировала их в медицинские учреждения.

Обнаружив тяжелораненых в результате обрушения фортификационных конструкций Жанна вместе с водителем медицинского автомобиля вынесла трёх бойцов и перевезли их в полевой госпиталь. Жизни наших военнослужащих были спасены.

Рядовой Елена Круглова, медицинская сестра, находясь на санитарно-эвакуационном пункте неоднократно стабилизировала состояние раненых бойцов и готовила их к транспортировке в госпиталь. Когда во время вражеской атаки FPV-дронов пострадали 30 военнослужащих Елена вместе с группой медиков в течении нескольких часов оперировала бойцов. Их жизни были спасены, сообщает "ТВ Центр".