Поздравления в адрес россиянок звучат в зоне СВО. В тыловых районах военнослужащие записывают обращения, устраивают яркие концерты, а также дарят цветы и конфеты участницам спецоперации и женщинам-медикам. Праздничные песни исполняют военные ансамбли и оркестры.

На линии боевого соприкосновения, тем временем, наши штурмовые группы стремительно уничтожают неонацистов к северо-западу от Великой Новосёлки. Под прикрытием ударных беспилотников пехота заняла целый ряд опорных пунктов ВСУ.

Большие потери у киевских радикалов и на херсонском участке. Там российские артиллеристы ликвидировали пункт управления беспилотниками, а также несколько скоплений боевиков, сообщает "ТВ Центр".