Финансирование фильмов Сарика Андреасяна призвал проверить Сергей Миронов

Председатель “Справедливой России“ Сергей Миронов в разговоре с Осторожно Media заявил, что Счетная палата и прокуратура должны проверить выделение государственного бюджета на работу режиссера. Интересно, что в Сети прошла информация, будто Андреасян получил 600 миллионов рублей на свои кинопроекты, 415 из них — безвозмездно.

"Что получил взамен наш зритель и налогоплательщик от государственных “инвестиций“ в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего!" - заявил Миронов.

Напомним, что шумиха вокруг Сарика Андреасяна возникла после того, как на лекции в одном из киноколледжей Москвы режиссер в ответ на вопросы студентов эмоционально заявил, что "ненавидит Тарковского", а авторские кино назвал маргинальным. Под смех и аплодисменты учеников он покинул аудиторию.

"Не знаю, можно ли считать г-на Андреасяна режиссером, но его последняя выходка показала, что он точно не относится к людям интеллигентным. Перед нами кичливый невежественный обыватель, который пасует перед молодежной аудиторией, которая его явно умнее и образованнее. Чем очаровал г-н Андреасян чиновников — это большой вопрос", - высказал мнение Миронов.

Председатель "Справедливой России" убежден, что теперь к делу должны подключиться Счетная палата и прокуратура, которые “выяснят правомерность выделения данному персонажу столь значительных бюджетных средств и то, как они были потрачены“.