Путин поздравил женщин с праздником

8 марта - праздник любви и хорошего настроения, Международный женский день. Поздравления принимают по всей стране. Весенний день полон улыбок и подарков, звучат искренние добрые пожелания.

С борта МКС со словами благодарности и восхищения к прекрасным дамам обратились Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. Космонавты подчеркнули, этот день - прекрасный повод напомнить женщинам об их силе и красоте, сообщает "ТВ Центр".

Праздничные акции проходят во всех регионах нашей страны. В Приморье цифру восемь составили из автомобилей. Идеальные пропорции помогли сделать дроны, а с воздуха был прекрасно виден салют. Женщин-водителей с удовольствием поздравляют сотрудники Госавтоинспекции. В Белгороде к ним присоединился Чебурашка. В Бурятии организовали флешмоб на центральной площади Улан-Удэ.

С тёплыми пожеланиями к российским женщинам обратился в своём поздравлении Владимир Путин. "Вы действительно успеваете всё. Окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность", - сказал президент.

Особо он отметил женщин-участниц специальной военной операции, которые с честью выполняют боевые задачи. Также президент обратился к женщинам, чьи близкие защищают будущее нашей страны. "Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам", – сказал глава государства.