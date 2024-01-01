Арестованный в США террорист признался в причастности к атаке на "Крокус"

Правоохранительные органы США задержали и арестовали Мохаммада Шарифуллу — участника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Эту информацию подтвердило американское Министерство юстиции.

Правоохранителей США Шарифулла интересовал как организатор террористического акта в Кабуле во время вывода американских войск из Афганистана, жертвами которого стали 13 военнослужащих ВС Соединенных Штатов.

В ходе допроса Шарифулла признался в поддержке и преступных действиях от имени еще одной запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан". Арестованный рассказал, что инструктировал террористов, планировавшим нападение на "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске — в частности, рассказывал им, как применять оружие, сообщает РБК.

3 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" завершены. Подобные преступления, по словам главы Следкома, очень тщательно и долго планируются преступниками.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников рассказал, что исполнителей теракта в "Крокусе" вербовали в таджикской диаспоре, дистанционно вербуя их через интернет. Организаторы постарались "затруднить своевременное выявление преступного замысла", отмечал глава ФСБ. Жертвами теракта, совершенного в марте 2024 года, стали 145 человек, более 500 получили ранения.