Зеленский отказался от встречи с делегацией США в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, сообщает Fox News.

Предполагалось, что на этой встрече делегации Украины и США обсудят усилия по достижению прекращения огня. Сообщается, что Америку будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Зеленского Андрей Ермак.

Ранее были раскрыты планы Владимира Зеленского посетить Эр-Рияд. Украинский лидер намеревается прибыть в Саудовскую Аравию перед переговорами Украины и США. Зеленский хочет встретиться с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.