Житель Курской области 1956 года рождения получил тяжелые ранения, задев растяжку. Об этом в пятницу, 7 марта, рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

Как написал политик в своем Telegram-канале, у мужчины диагностированы ранения шеи и грудной клетки, а также перелом руки. Его госпитализировали в Курскую областную больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Хинштейн напомнил жителям Курской области об опасности, подстерегающей в приграничных районах. Он призвал людей избегать поездок в приграничье до полной стабилизации обстановки.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что взрывоопасные предметы, которые ВСУ оставляют после себя, часто закамуфлированы под игрушки или предметы быта, чтобы причинить максимум вреда мирным жителям.

Спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что от рук украинских националистов в приграничных и тыловых районах нашей страны погибли 652 мирных жителя, почти три тысячи ранены. Она подчеркнула, что "нет ни совести, ни ума, ни души, ни сердца, человечности нет у тех, кто всего этого не знает и делает вид, что не знает".