Что стоит за откровениями Дмитрия Шепелева

На днях Дмитрий Шепелев дал откровенное интервью Надежде Стрелец. Известный ведущий рассказал о трагической любви с певицей Жанной Фриске. Едва став родителями, Дмитрий и Жанна столкнулись со страшной новостью - у певицы обнаружили онкологическое заболевание. Несмотря на месяцы самого разного лечения, в 2015 году Фриске умерла. Сын Платон остался с отцом.

Откровения ведущего произвели большой резонанс. Общественность вспомнила о войне между Шепелевым и семьей Фриске. Мать и отец певицы жаловались, что тот не дает им видеться с внуком. В свою очередь, Дмитрий утверждал, что ничего не имеет против таких встреч, однако ему не понравилось, что якобы однажды родитель Жанны напал на него с ножом. Теперь шоумен боится, что тот просто выкрадет у него сына.

Меж тем знающие люди утверждают, что не просто так Шепелев выступил с откровениями. Как утверждает "Мир новостей", таким образом Дмитрий попытался повлиять на решение руководства одного из каналов запустить некий проект, который тот им предложил.

"Я думаю, что интервью действительно появилось для продвижения какого-то проекта... Это так называемое программное интервью, когда перед стартом чего-то крупного человек рассказывает много такого, что дает почву для общественного резонанса, обсуждений, порождает много вопросов", - объяснил известный пиар-технолог Вадим Горжанкин.