Трамп подтвердил, что верит в мирный настрой Путина

В нынешних отношениях между Соединенными Штатами и Россией "все хорошо". Такое заявление сделал в пятницу, 7 марта, американский президент Дональд Трамп.

Говоря о перспективах мирного соглашения между Москвой и Киевом, Трамп заявил, что верит президенту России Владимиру Путину, "но сейчас они адски бомбят Украину". По мнению американского лидера, Путин не хотел начинать вооруженный конфликт и "хочет это остановить".

При этом президент США признал, что ему "сложнее с Украиной", поскольку в сложившихся обстоятельствах у киевского режима "нет козырей". Дальнейшая поддержка и оказание помощи будет зависеть от готовности Киева к мирным переговорам: если Украина не хочет урегулировать конфликт с Россией миром, "мы уходим оттуда".

Также Дональд Трамп похвалил самого себя за участие в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявив, что без него не было бы ни малейшего шанса на мир. Страны Европы, по его словам, понятия не имеют, как завершить конфликт на Украине, сообщает Reuters.

Незадолго до заявления Трампа о доверии Путину был опубликован пост президента США о том, что Вашингтон может ввести новые рестрикции в отношении Москвы. Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что таким способом Трамп пытается "всех усадить за стол переговоров" — задействуя и пряник, и кнут.

В Кремле, комментируя тему доверия между Москвой и Вашингтоном, напомнили, что "очень много было разрушено" предыдущей американской администрацией, да и в целом "мы в России доверяем самим себе".