Итоги саммита Евросоюза, посвященного продолжению поддержки Украины, подтверждают: некогда успешное торгово-экономическое объединение превратилось в милитаризированный блок, одержимый идеей нанесения России "стратегического поражения". С таким заявлением выступила в пятницу, 7 марта, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отмечается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, чиновница указала на "опасные геополитические игры" Евросоюза, участники которых забывают про реальные последствия своих решений. Помощь киевскому режиму лишь подпитывает эскалацию и отдаляет перспективу диалога.

При этом Брюссель делает вид, что не замечает нанесение киевским режимом прямого ущерба энергетической безопасности ряда стран — членов Евросоюза, подчеркнула Захарова. Это доказывает, что в приоритеты ЕС не входит защита отдельных участников объединения и их интересов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия все еще ждет, когда европейские политики перестанут врать про то, что наша страна блокирует переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он указал, что именно Европа "науськивает" киевский режим на отказ от переговоров.

В Кремле, комментируя провокационные заявления их европейских стран — прежде всего Франции и Польши — заверили, что российский лидер Владимир Путин не позволит втянуть наше государство в новую гонку вооружений.