Меган Маркл объявила, что у ее шоу будет второй сезон

Меган Маркл объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", что у ее кулинарного шоу "С любовью, Меган" будет продолжение.

"Если вам понравился первый сезон, дождитесь забавной готовки во втором сезоне! Спасибо, что повеселились с нами на этой вечеринке, и бесконечная благодарность невероятной команде и всем, кто претворил эту идею в жизнь!" - написала счастливая Меган.

Отметим, что в Сети крайне неоднозначно высказались о шоу Маркл. Многие зрители в пух и прах раскритиковали его. В частности, многим не понравился ее "быстрый" рецепт спагетти, которые Меган предложила варить в сковороде вместе с сыром и помидорами. Комментаторы высмеяли кулинарные способности Маркл. Критики в один голос твердят, что Меган плохо отыгрывает роль радушной хозяйки и талантливого кулинара (при том, что съемки проходили не в ее доме, а в арендованном особняке), дает глупые и неуместные советы.

А сводный брат Томас, с которым Меган не общается последние десять лет, и вовсе раскрыл ее обман. Он опроверг слова Маркл о ее якобы бедном детстве. По его словам, их семья не была бедной и Меган не приходилось сводить концы с концами. Томас заявил, что "весь мир знает, как Меган относилась к своей семье, в особенности, к отцу, который дал ей все". Сводный брат высказал уверенность, что все проекты Меган провальны именно потому, что все чувствуют ее фальшь. Более того, Томас признался, что, когда сел смотреть шоу сестры, вскоре "понял, что мог бы потратить свое время с большей пользой".