Прежде чем обсуждать гарантии безопасности для Украины, необходимо добиться прекращения боевых действий. Такое заявление сделал в пятницу, 7 марта, президент США Дональд Трамп.

Как отметил американский лидер, "прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу разобраться с войной — завершить ее". Решение вопроса гарантий безопасности Трамп назвал "легкой частью", подчеркнув, что "самое сложное – добиться урегулирования", сообщает Sky News.

Президент США также предупредил, что дальнейшая поддержка Украины Вашингтоном будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам с Россией, однако в любом случае Трамп нацелен на сокращение гигантских расходов на киевский режим. По словам политика, при его предшественнике Джо Байдене деньги уходили, как вода.

В феврале французский президент Эмманюэль Макрон уверял, что участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран. Правда, политик не уточнял, какие именно государства "готовы разделить бремя" обеспечения безопасности Украины.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров с Киевом, подчеркивал, что они должны гарантировать безопасность и России, и Украины на длительную историческую перспективу.