"Это мой ребенок": актер Чадов судится с бывшим другом

Актер Алексей Чадов судится с бывшим другом и коллегой Максимом Боевым. Чадов винит экс-приятеля в том, что тот, якобы без предупреждения покинув съемки фильма "За ВДВ" и уехав в Красноярск, фактически бросил проект на произвол судьбы. В результате Чадову пришлось самостоятельно завершать работу над фильмом, что, как он выразился, вылилось в дополнительные расходы и эмоциональные затраты, передает "Петербургский дневник".

"Я потратил время, я работал два года, я не снимался как актер, отодвигал все дела в сторону, в том числе и семейные – отдых и так далее... Это мой ребенок, это мой проект, и я отстаиваю здесь свою честь и достоинство, в первую очередь как продюсера, как автора", - заявил Алексей Чадов.

Кроме того, после успешного проката, который принес 297 миллионов рублей, Чадов якобы не получил денег, а Боев исчез и подал иск, утверждая, что фильм вышел под другим названием — "ЗА ПАЛЫЧА". Алексей же настаивает, что это один проект, и требует справедливости, оценивая потери в 75 миллионов рублей, сообщает NEWS.ru.