Великобритания давно мечтает о создании двух военных баз на территории Украины. Об этом в пятницу, 7 марта, рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

Как отметил российский дипломат в эфире телеканала "Россия-24", уже давно заходила речь о двух британских военно-морских базах, "притом одна — на Азовском море, другая — на Черном море". Однако это означало бы развертывание на украинской территории натовской инфраструктуры, что "нам совершенно неприемлемо", подчеркнул Келин.

Российский посол также улучил Лондон в лукавстве, говоря о готовности британских властей отправить на Украину военных под видом миротворцев. Как заявил Келин в комментарии "Известиям", "все прекрасно понимают, что идея присутствия контингентов европейских стран на Украине не имеет даже намека на беспристрастность".

Примечательно, что британский премьер Кир Стармер, говоря о готовности отправить солдат и самолеты на Украину, продолжает уверять в нежелании официального Лондона провоцировать прямое военное столкновение с Россией. Москва не раз подчеркивала, что появление иностранных контингентов на Украине неприемлемо.

На этом фоне задумалась об отправке своих военных на Украину и Ирландия. Посол России в Дублине Юрий Филатов рассказал, что ирландские власти "хотят развязать себе руки", причем "под это накручивается вся система аргументов о помехах со стороны ООН".