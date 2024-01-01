Марина Федункив рассекретила имя сына: необычное и редкое

Комедийная актриса Марина Федункив стала матерью в 53 года. Осенью 2024 года артистка родила сына своему молодому супругу, итальянцу Стефано Маджи. Однако задерживаться в декрете Марина не стала: она уже вовсю работает и даже посещает светские мероприятия (но только по долгу службы).

Например, актриса посетила съемки нового выпуска шоу Comedy Club и впервые рассказала, как зовут ее сына. "Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор", - с гордостью объявила Федункив.

В Сети уже прокомментировали эту новость. По мнению многих интернет-пользователей, имя, выбранное Мариной и ее супругом Стефано, оказалось весьма необычным и редким.

О том, что Федункив ждет ребенка, стало известно на съемках шоу "Первые на деревне". Съемочная команда знала о положении Марины и трепетно к ней относилась. Интересно, что в Сети ходили слухи, будто Марина Федункив рожала не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако актриса эту информацию категорически опровергла.