Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

Президент России Владимир Путин в субботу, 8 марта, поздравил россиянок с Международным женским днём.

Путин пожелал женщинам успехов, благополучия и всего самого доброго им и их близким. Он также отметил непростой труд многодетных матерей и пообещал всегда предоставлять им всю необходимую поддержку.

Путин отдельно обратился к женщинам, чьи близкие сейчас находятся в зоне проведения СВО. Президент РФ отметил, что их забота и любовь укрепляют веру бойцов в то, что правда, как и победа — на нашей стороне.