Опубликованы документы о женщинах на фронтах ВОВ

Минобороны опубликовало материалы из фонда Центрального архива. Они посвящены женщинам, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ведомстве, с 1941 по 1945 годы на военную службу было призвано около полумиллиона женщин. Среди них - снайперы, разведчицы, связистки, лётчицы, зенитчицы и медики. 150 тысяч награждены орденами и медалями, 96 женщин стали Героями Советского Союза.

Среди документов, представленных на сайте Минобороны - послужные карты участниц Великой Отечественной, наградные листы, личные дела и вырезки из газет тех лет, сообщает "ТВ Центр".