Разрушительное наводнение в Аргентине: есть погибшие

По меньшей мере, десять человек стали жертвами небывалого наводнения в Аргентине. Проливные дожди затопили портовый город Баия-Бланка, разрушены мосты и дороги, тысячи домов остались без света.

Потоки воды сносят автомобили, повсюду - вырванные с корнем деревья и обломки конструкций. Первые этажи зданий превратились в озёра. Стихия застала врасплох больничный комплекс - из затопленных помещений на руках выносили новорождённых, спасали дорогостоящее оборудование.

На борьбу со стихией бросили все силы - жителей эвакуируют спасатели и военные. Однако прогноз погоды пока неутешительный - дожди продолжатся, сообщает "ТВ Центр".