Белый дом изучает возможность вывода из Германии 35 тысяч военнослужащих США для их последующего размещения в Венгрии. Выбор нового места дислокации американского контингента обусловлен взвешенной позицией Будапешта относительно урегулирования украинского конфликта. Ещё Вашингтон официально подтвердил - Украина больше не получает снимки с американских спутников.

Трамп своей основной задачей он видит пополнение бюджета США. И если у кого-то его действия вызывают слёзы, то это их проблемы. Накануне в Канаде Джастин Трюдо, подводя итоги своего премьерства, едва не разрыдался. После введения Вашингтоном тарифов его стране грозят тяжёлые времена.

Главарь киевского режима публично позволить себе слёзы не может. Но после заморозки помощи со стороны Вашингтона он судорожно рассказывает украинцам про Нидерланды, Францию и Норвегию, готовые давать ему деньги.

Но это - пока планы. Европа в смятении: никто не ожидал, что США будут готовы едва ли не выйти из НАТО. А это означает, что европейцев разденут догола, собирая деньги на модернизацию системы обороны. Премьер-министр Польши, например, грезит увеличить национальную армию вдвое.

Немцев тоже мягко готовят к неприятным реформам в сфере обороны: в Германии могут вернуть гражданскую службу по призыву. Но, вероятно, до того, как Фридриху Мерцу не удастся сформировать правительство и занять пост канцлера, идею воплощать в жизнь не станут.