Весеннее настроение: Абхазия отправила в Россию 350 тонн мимозы

Растение, без которого не обходится ни одно 8 марта. В Абхазии - пик сезона цветения акации серебристой или мимозы. Для туристов - это шанс сделать яркие фотографии, а для местных аграриев - период интенсивной работы. Они уже упаковали и отправили в Россию не менее 350 тонн ярко-жёлтых букетов, которые подарят праздничное настроение женщинам по всей стране.

Эти золотистые сады - так притягательны, идеальный фон для фотосессий. В погоне за яркими кадрами модницы съезжаются сюда из самых разных городов. Рядом кипит работа - сборщики взялись за секаторы. Готовят жёлтые веточки к отправке туда, где весна только вступает в свои права.

Условия в этом году - экстремальные. Конец февраля выдался аномально холодным, обильные снегопады повредили каждый десятый куст, но мимоза выжила. Но, несмотря на погодные сюрпризы, дефицита акации серебристой в этом сезоне не будет.

Даже наоборот - Абхазия на треть нарастила производство. Сочи, Краснодар, Ростов, Москва - практически в каждом уголке большой страны уже встречают пушистое солнце.