Президента Южной Кореи выпустили на свободу

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вышел на свободу. У стен следственного изолятора его встретили сторонники, сообщает агентство Рёнхап.

Ранее суд и прокуратура приняли решение отменить содержание президента под стражей. Юн Сок Ёль поблагодарил судей за их смелость и решительность.

15 января Юн Сок Ёля арестовали в его резиденции в Сеуле по делу о мятеже против конституционного строя. Ему инкриминировали незаконное введение военного положения в стране. 19 января суд в Сеуле отправил президента под стражу.