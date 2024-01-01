Собянин рассказал о новых разделах в электронной медкарте

В 2024 году в популярном у москвичей сервисе "Электронная медицинская карта" появились новые разделы: "Мои госпитализации", видеотрансляция из детской реанимации, история заказов льготного питания и самостоятельное внесение данных о своём здоровье. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за пять лет сервисом воспользовались больше миллиарда раз. Доступ к электронной медкарте есть у каждого второго москвича.

В режиме онлайн можно посмотреть результаты анализов, протоколы осмотров, историю вакцинации и диспансеризации, выписанные врачом рецепты и электронные больничные листы.