Подразделения группировки войск "Север" освободили от противника сразу три населённых пункта в Курской области - Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину. Об этом сообщили в Минобороны России.

Авиация и артиллерия поразила подразделения ВСУ в районе 19 населённых пунктов в Курской и Сумской областях. За сутки потери армии противника составили более 180 человек.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.