Евгений Петросян попал в реанимацию с кровотечением

Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Артист находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает источник РЕН ТВ.

Известно, что медики проводят противошоковую терапию и готовят юмориста к экстренной операции.

Жена народного артиста РСФСР Татьяна Брухунова отказалась комментировать сообщения в СМИ о его госпитализации.

Петросяну 79 лет. Он известен как участник и ведущий юмористических телевизионных передач.

В 2018 году юморист развёлся со своей четвёртой женой Еленой Степаненко и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В 2020 году у них родился сын Ваган, а в 2023 году – дочь Матильда.