Евгений Петросян попал в реанимацию с кровотечением

Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Артист находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает источник РЕН ТВ.
Известно, что медики проводят противошоковую терапию и готовят юмориста к экстренной операции.
Жена народного артиста РСФСР Татьяна Брухунова отказалась комментировать сообщения в СМИ о его госпитализации.
Петросяну 79 лет. Он известен как участник и ведущий юмористических телевизионных передач.
В 2018 году юморист развёлся со своей четвёртой женой Еленой Степаненко и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В 2020 году у них родился сын Ваган, а в 2023 году – дочь Матильда.