На улицах Афин вспыхнули беспорядки после голосования в парламенте

Многотысячная акция протеста и беспорядки в Афинах. Парламент Греции этой ночью голосовал по вотуму недоверия правительству. Необходимого количества голосов не набрали, сообщает "ТВ Центр".

Оппозиция вывела на улицы своих сторонников, среди которых оказались и агрессивно настроенные радикалы. Они забросали площадь камнями и бутылками с зажигательной смесью. После этого вступили в стычки с полицией. Силовики применили водомёт и оттеснили погромщиков. Задержаны более 60 человек.

Такие акции проходят в стране регулярно. Участники обвиняют кабмин в затягивании расследования крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы. Она произошла два года назад. Тогда в результате столкновения пассажирского и грузового составов погибли 57 человек.