Блогера Митрошину доставили в Следственный комитет

Блогера Александру Митрошину доставили в Следственный комитет. С ней проводят следственные действия. Ведомство опубликовало короткое видео, на котором Митрошина идёт по коридору следственного управления СКР по Южному административному округу Москвы.

"Матери бложьей" грозит до семи лет лишения свободы. Её задержали накануне по подозрению в отмывании 127 миллионов рублей, из которых она легализовала более 60 миллионов.

Известно, что Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой недвижимости – офисов и квартир по договору долевого участия. В собственности блогерши есть жилые помещения в центре Москвы, стоимостью в несколько десятков миллионов рублей.