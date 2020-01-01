8 марта в Москве установлен температурный рекорд дня. Воздух в столице прогрелся до плюс 10,1 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Это значение на полтора градуса выше прежнего суточного рекорда 8 марта. Он был зафиксирован в 2020 году.

По прогнозу Гидрометцентра, вся следующая неделя в столичном регионе будет аномально тёплой для второй декады марта. Столбики термометров днём поднимутся до плюс 8-14 градусов, будет малооблачно и почти без осадков.