Кремль уличил Францию во лжи после нелепых заявлений Макрона

Кремль обвинил Францию во лжи и нарушении договорённостей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на нелепые заявления Эммануэля Макрона и вспомнил похожие выпады в адрес России от прежнего руководства Франции.

"Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление Франсуа Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к минским договорённостям никто серьёзно не относился", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

5 марта президент Франции в обращении к согражданам сделал несколько резких заявлений в адрес России. В частности, Макрон обвинил Москву в создании угроз для Европы и призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты государств Старого Света.