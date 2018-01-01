Брухунова назвала фейком информацию о Петросяне в реанимации

Татьяна Брухунова назвала фейком новость о том, что её муж находится в реанимации в критическом состоянии.

"Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии - фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет", - заявила супруга юмориста.

Правда, она признала, что Петросян действительно находится в больнице, но не в реанимационном отделении, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня РЕН ТВ сообщало, что Евгений Петросян госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. Артисту проводят противошоковую терапию и готовят к экстренной операции.

Петросяну 79 лет. Он известен как участник и ведущий юмористических телевизионных передач. В 2018 году юморист развёлся со своей четвёртой женой Еленой Степаненко и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В 2020 году у них родился сын Ваган, а в 2023 году – дочь Матильда.