Армия России стремительно развивает наступление под Купянском. Южнее города создан ещё один плацдарм на реке Оскол. Также штурмовые группы расширяют оперативный простор к западу от Великой Новосёлки и на севере Часова Яра.

Неприятным сюрпризом для противника стали новейшие российские дроны. Разведчики регулярно меняют позиции. С земли беспилотник не видно – слишком высоко, а вот с воздуха от его зоркого глаза никто и ничто не ускользает.

После зачистки территорий артиллерией, на местность выходят сапёры. Повсюду разбросаны мины – от незаметных противопехотных, до разрушительных противотанковых, которые они успешно ликвидируют. Если этого не делать, снабжение наших войск на линии боевого соприкосновения будет нарушено.

В тыловых районах Курской области беспрестанно идёт подготовка штурмовиков. Условия максимально приближены к реальным, а патроны - все боевые. Подразделения ВДВ отрабатывают тактику ведения боя при штурме населённых пунктов. Каждый элемент десантники отрабатывают по несколько десятков раз.