Пропалестинский активист забрался на Биг Бен и просидел там 16 часов

Босой мужчина с флагом Палестины забрался на фасад Биг Бена и просидел там более 16 часов. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил телеканал Sky News.

Спасатели всё это время пытались убедить пропалестинского активиста спуститься, но тот упорно отказывался и готов был спуститься только "на своих условиях". Он также утверждал, что чувствует себя "в безопасности".

В своих соцсетях мужчина сообщал, что собирается провести на выступе башни более трёх дней. В конечном итоге он согласился спуститься сразу после полуночи, передаёт телеканал.