Сергей Жуков обратился в Верховный суд по поводу спора о фонограммах

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы. Это следует из карточки производства на сайте аппарата.

Жуков обратился в суд совместно с бывшим участником группы и её сооснователем Алексеем Потехиным. На данный момент заявление на рассмотрении у судьи.

Согласно судебным документам, спор Жукова и Потехина с первым продюсером "Руки вверх!" Андреем Маликовым и лейблом "Джем" касается 13 песен, в том числе "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя", "Чужие губы".

В декабре Сергей Жуков обратился в Следственный комитет из-за блокировки песен группы и фильма "Руки Вверх!". Исполнитель публично пожаловался на своего бывшего продюсера Андрея Черкасова и обвинил его в блокировке музыкальных произведений группы "Руки Вверх!".