ХАМАС выдвинул новые условия для диалога с Израилем

Израиль намерен активизировать переговоры с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, которых удерживает палестинская организация. Для продвижения диалога делегация еврейского государства готовится к поездке в Доху. Она запланирована на 10 марта.

ХАМАС, в свою очередь, выдвинул три условия Тель-Авиву - проведение обмена, полный вывод израильских войск из сектора Газа и гарантии, что агрессия не возобновится. Накануне делегация ХАМАС встречалась в Каире с главой разведки Египта. Диалог назвали позитивным и поддержали идею создания специального комитета, который будет управлять Газой до всеобщих выборов.

Первый этап сделки между сторонами продлился 42 дня. К началу второго Израиль заблокировал ввоз гуманитарной помощи в анклав из-за несогласия ХАМАС с новым американским планом урегулирования, сообщает "ТВ Центр".