Лесные пожары угрожают Нью-Йорку

Перекрыта федеральная трасса, объявлена эвакуация. Такая обстановка сейчас в американском штате Нью-Йорк, где вспыхнули лесные пожары.

Пламя угрожает самому большому острову - Лонг-Айленду. Возгорание началось вблизи богатого района Хэмптонс, это популярный морской курорт. Три очага успели потушить. Ещё один растянулся на несколько километров, вплотную приблизившись к оживлённой трассе.

Разгоняет огонь сильный ветер. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. Под угрозой - жилые дома, химический завод и военная база, сообщает "ТВ Центр".