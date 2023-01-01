Блогеру Митрошиной предъявлено обвинение в отмывании более 120 миллионов рублей

Обвинение в отмывании денег в особо крупном размере предъявлено блогеру Александре Митрошиной. Ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей и легализацию денег через покупку недвижимости. 30-летняя звезда соцсетей признала вину в полном объёме.

Рейсом из Сочи на допрос в Москву Александру Митрошину доставили 8 марта. При себе у девушки была только пляжная сумка. Встретить у трапа самолёта сотрудников Следственного комитета в Краснодарском крае она совсем не ожидала.

При задержании в отношении блогера сразу возбудили уголовное дело о легализации денег, полученных через неуплату налогов. По иронии судьбы, перед самым вылетом из Арабских Эмиратов она выложила пост, в котором в том числе шутила и о налогах.

Из-за проблем с налогами два года назад она бежала из России. И это была ещё одна тема для хайпа. На своей странице в соцсети она без стеснения рассказывала, что сумма долга перед государством у неё уже больше ста миллионов рублей.

Все долги выплатить она не сумела. Впрочем, деньги, как признавалась сама Митрошина, для неё не проблема. Известность девушка приобрела благодаря блогу, который ведёт более десяти лет. Сначала рассказывала о фитнессе, но быстро смекнула, что выгодней продавать курсы по раскрутке своих страниц в Сети.

Хвастаться своим богатством Митрошина никогда не забывала. Вечеринки на яхтах, брендовая одежда и люксовые номера в дубайских отелях. При этом зарегистрирована блогер как ИП, чьи доходы не могут превышать 200 миллионов рублей в год. Легализовать деньги девушка пыталась через покупку элитной недвижимости в центре Москвы.

В апартаменты следователи наведывались ещё в 2023 году в рамках первого уголовного дела, но до ареста тогда не дошло. Сейчас её преследуют сразу по двум статьям, за которые она может провести за решёткой ближайшие семь лет.